Про це він заявив в етері телеканалу “Україна 24”.

“Ви бачите, що ми маємо позитивну динаміку. Ми зростали, як і прогнозувало Міністерство охорони здоров’я, до середині квітня. Потім ситуація стабілізувалася. Кількість хворих пішла вниз. Якщо порівнювати тиждень до тижня, то мінус 14 тисяч за минулий тиждень у порівнянні з позаминулим. Це достатньо обнадійливо”, — сказав Степанов.

Він зазначив, що Україна пройшла пік захворюваності.

“Ми пройшли пік захворюваності, який був в цій третій хвилі. Я вважаю, що ми пройшли, і дали будемо йти на зниження кількості хворих”, — додав міністр.

Водночас очільник МОЗ наголосив, що це не привід відмовлятися під обмежень, які діють.

“Якщо казати відверто, ми очікуємо після Великодня, за три-чотири тижні, ми очікуємо зростання кількості хворих. Я не можу зараз сказати, до якого ступеня. Треба дивитися, як пройдуться свята. Там же черга свят, що починається 1 травня, і по суті до 10 травня, це супроводжується підвищеною мобільністю населення”, — сказав Степанов.

Крім цього, міністр звернув увагу на поширення штаму коронавірусу із подвійною мутацією, який, за його словами, є важчим за ті, що були раніше.

“Він ще буде випробовувати нас на міцність, я маю на увазі COVID”, — резюмував Степанов.