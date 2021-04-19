Про це він заявив в етері телеканалу “Україна 24”.
“Ви бачите, що ми маємо позитивну динаміку. Ми зростали, як і прогнозувало Міністерство охорони здоров’я, до середині квітня. Потім ситуація стабілізувалася. Кількість хворих пішла вниз. Якщо порівнювати тиждень до тижня, то мінус 14 тисяч за минулий тиждень у порівнянні з позаминулим. Це достатньо обнадійливо”, — сказав Степанов.
Він зазначив, що Україна пройшла пік захворюваності.
“Ми пройшли пік захворюваності, який був в цій третій хвилі. Я вважаю, що ми пройшли, і дали будемо йти на зниження кількості хворих”, — додав міністр.
Водночас очільник МОЗ наголосив, що це не привід відмовлятися під обмежень, які діють.
“Якщо казати відверто, ми очікуємо після Великодня, за три-чотири тижні, ми очікуємо зростання кількості хворих. Я не можу зараз сказати, до якого ступеня. Треба дивитися, як пройдуться свята. Там же черга свят, що починається 1 травня, і по суті до 10 травня, це супроводжується підвищеною мобільністю населення”, — сказав Степанов.
Крім цього, міністр звернув увагу на поширення штаму коронавірусу із подвійною мутацією, який, за його словами, є важчим за ті, що були раніше.
“Він ще буде випробовувати нас на міцність, я маю на увазі COVID”, — резюмував Степанов.
Від початку пандемії в України виявили вже 1,95 млн випадків захворювання на коронавірус. Станом на 19 квітня активних випадків — близько 425 тисяч. За минулу добу зафіксовано 6506 нових випадків COVID-19.
На початку березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль не виключав введення в Україні жорсткого карантину на тлі зростання захворюваності на коронавірус.
- Про те, які обмеження діють в тій чи іншій зоні — в матеріалі.