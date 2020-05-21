Про це він повідомив у середу на засіданні Уряду.

“На голову НСЗУ було проведено конкурс у січні. Я, згідно із законодавством, провів співбесіду з трьома особами, що перемогли в цьому конкурсі. Подав протокольне рішення щодо відсутності переможця конкурсу, а сьогодні затвердив розпорядження про необхідність призначення на вакантну посаду голови НСЗУ шляхом укладення контракту про проходження державної служби відповідно до чинного законодавства. Тому на наступне засідання Кабміну буде винесено відповідну пропозицію МОЗ”, – сказав він.

(На відео з 29:59)