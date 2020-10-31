Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що питаннями постачання кисню до ліжок хворих на COVID-19 займаються лікарні або місцева влада.

Про це глава МОЗ розповів на брифінгу 31 жовтня.

За словами Степанова, кисень до ліжок хворих на коронавірус може постачатися двома способами: централізовано до кожного ліжка в лікарні, або за допомогою кисневих концентраторів.

“МОЗ вважає, і це правильно, що в який саме спосіб треба забезпечити ліжко киснем, вирішується безпосередньо на місці самою лікарнею або власником цих лікарень. Власником є відповідна місцева влада, тобто обрані вами, шановні українці, мери міст, голови ОТГ або районних рад”, – сказав Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що централізовано підводити кисень до кожного ліжка не є доречним. За його словами, виділено кошти на закупівлю кисню для лікарень, але процесом закупівель керують місцеві органи влади і адміністрації лікарень на місці. Такий процес є більш ефективним.