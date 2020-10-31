Про це глава МОЗ розповів на брифінгу 31 жовтня.
За словами Степанова, кисень до ліжок хворих на коронавірус може постачатися двома способами: централізовано до кожного ліжка в лікарні, або за допомогою кисневих концентраторів.
“МОЗ вважає, і це правильно, що в який саме спосіб треба забезпечити ліжко киснем, вирішується безпосередньо на місці самою лікарнею або власником цих лікарень. Власником є відповідна місцева влада, тобто обрані вами, шановні українці, мери міст, голови ОТГ або районних рад”, – сказав Степанов.
Глава МОЗ зазначив, що централізовано підводити кисень до кожного ліжка не є доречним. За його словами, виділено кошти на закупівлю кисню для лікарень, але процесом закупівель керують місцеві органи влади і адміністрації лікарень на місці. Такий процес є більш ефективним.
- Станом на суботу, 31 жовтня, в Україні зайнято 67,2% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. При цьому не залишилося області, де зайнято менше ніж 50% ліжок.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав народних депутатів підтримати урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів.
- Українців, які порушують карантинні заходи, зокрема, не носять маски в громадських місцях, поліція почне штрафувати на місці.