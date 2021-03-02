Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
За словами міністра, МОЗ планує вакцинувати 10 тисяч осіб до кінця цього тижня. Згодом планують збільшити кількість вакцинованих до 5-7 млн на місяць.
“Ми говоримо про те, що до кінця цього тижня у нас буде 10 тисяч. Кількість вакцинацій, яку ми плануємо робити на третьому-четвертому етапі вакцинації… Ми готові вийти, наші потужності — 5-7 мільйонів вакцинацій на місяць”, — заявив Степанов.
До зазначених показників міністерство планує вийти вже цього літа, якщо все піде за планом.
“Ми плануємо, виходячи з нашого графіку поставки вакцин, якщо він не буде зриватися… Бо, ви бачите, по COVAX ми планували на середину лютого, згідно з їхнім повідомленням, сьогодні вже 1 березня і вони відтерміновують. Ми плануємо десь до літа вийти на такі цифри. Але, знову ж такі, потрібно, щоб усі виконували свої зобов’язання по договорах, які в нас укладено”, — додав міністр.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Станом на 28 лютого в Україні вакцинували 3141 людину. При цьому 90 — в неділю.
- Згідно з календарним планом вакцинації, першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. Першим щеплення отримав лікар – реаніматолог з Черкас.
- 1 березня в Україні дозволили вакцинувати громадських діячів проти COVID-19. Це будуть робити, аби популяризувати щеплення у випадках, якщо будуть залишки доз вакцин.