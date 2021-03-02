Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

За словами міністра, МОЗ планує вакцинувати 10 тисяч осіб до кінця цього тижня. Згодом планують збільшити кількість вакцинованих до 5-7 млн на місяць.

“Ми говоримо про те, що до кінця цього тижня у нас буде 10 тисяч. Кількість вакцинацій, яку ми плануємо робити на третьому-четвертому етапі вакцинації… Ми готові вийти, наші потужності — 5-7 мільйонів вакцинацій на місяць”, — заявив Степанов.

До зазначених показників міністерство планує вийти вже цього літа, якщо все піде за планом.

“Ми плануємо, виходячи з нашого графіку поставки вакцин, якщо він не буде зриватися… Бо, ви бачите, по COVAX ми планували на середину лютого, згідно з їхнім повідомленням, сьогодні вже 1 березня і вони відтерміновують. Ми плануємо десь до літа вийти на такі цифри. Але, знову ж такі, потрібно, щоб усі виконували свої зобов’язання по договорах, які в нас укладено”, — додав міністр.