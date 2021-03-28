Про це він заявив у інтерв’ю “Радіо Свобода”.
Журналістка сказала, що в Мережі пишуть, нібито в Степанова є курточки вартістю 620 тисяч гривень з соболя та крокодилячої шкіри. Глава МОЗ відкинув таку інформацію.
“Я думаю, що у хворій уяві наших політиків вона дійсно існує. Я ж не думаю, що якась здорова людина може серйозно відноситися до того, що можливо купити одежу за такі ідіотські кошти. З точки зору вартості її. Ну, її не просто у моїй шафі немає. Я вважаю, що це якийсь повний абсурд”, — сказав він.
(Дивитися відео з 35:58 хвилини, – ред.)
- 19 березня у Верховній Раді України стався обмін “люб’язними” репліками між позафракційним нардепом Гео Леросом та міністром охорони здоров’я Максимом Степановим. Гео Лерос під час години запитань до уряду заявив, що Степанов купив собі куртку за 620 000 грн.