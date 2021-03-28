Про це він заявив у інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Журналістка сказала, що в Мережі пишуть, нібито в Степанова є курточки вартістю 620 тисяч гривень з соболя та крокодилячої шкіри. Глава МОЗ відкинув таку інформацію.

“Я думаю, що у хворій уяві наших політиків вона дійсно існує. Я ж не думаю, що якась здорова людина може серйозно відноситися до того, що можливо купити одежу за такі ідіотські кошти. З точки зору вартості її. Ну, її не просто у моїй шафі немає. Я вважаю, що це якийсь повний абсурд”, — сказав він.

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