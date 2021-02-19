Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

Ще тиждень тому, 12 лютого, Степанов запевнив, що Україна отримає вакцину проти коронавірусу наступного тижня, і процес відвантаження вже розпочався. Утім станом на 19 лютого жодної дози вакцини до України привезено не було.

Вночі з 18 на 19 лютого міністр вилетів до індійського міста Пуне. За його словами, метою візиту є досягнення прямих домовленостей на постачання додаткових об’ємів вакцин Oxford/AstraZeneca та Novavax в 2021-2022 році безпосередньо з виробником.

“За 17 годин буду в пункті призначення – Пуне. Готуємось до перемовин з найбільшим виробником вакцин у світі — Serum Institute of India”, — пише міністр.

Також він планує проконтролювати відправлення вакцин до України.

“Відправку першої партії проконтролюю на місці. Важливість вантажу зобов’язує”, — зазначив Степанов.

Як відомо, МОЗ очікував що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 розпочнеться в Україні цього тижня.

Першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС.

Раніше Україна отримала підтвердження на постачу 12 млн доз вакцин проти коронавірусу від компаній AstraZeneca (Велика Британія) та Novavax (США).

Першою в Україну може бути доставлена вакцина проти коронавірусу розробки AstraZeneca. Вакцина від AstraZeneca — це векторна вакцина (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Однак AstraZeneca не вистачає виробничих потужностей, аби забезпечити країни ЄС своєю вакциною, через це постачання скоротили на 60%. Вона розрахована на дві ін’єкції одному пацієнтові.

Вакцина проти коронавірусу від компанії Novavax успішно пройшла фінальну стадію клінічних випробувань і показала 89,3 % ефективності. Це вакцина на основі білкових субодиниць. Для одного пацієнта потрібні дві дози. Про те, що це за вакцина, та як вона працює, в матеріалі.