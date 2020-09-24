Covid-19 Україна

оновлено 24.09.2020 о 18:02

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Степанов визнав, що в Україні недостатня кількість тестувань на COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов визнав, що в Україні недостатня кількість тестувань на COVID-19, але пообіцяв наростити їх до 50 000 ПЛР-тестів на добу і залучити приватні лабораторії.

Четвер, 24 вересня 2020, 18:59

Про це він розповів в інтерв’ю LIGA.Life.

За словами Степанова, кількість тестувань МОЗ збільшило в 150 разів у порівнянні з квітнем.

“Система лабораторних центрів була зруйнована, особливо останні роки її руйнували. Ми у квітні робили 200 тестів на добу. А зараз 25-30 000. Обладнання не існувало і ми його постійно докуповуємо, не було здатних робити ці тести працівників. Цю професію ліквідували. Будемо ще збільшувати тестування, до 50 000 на добу”, – сказав він.

На запитання журналіста про те, чи достатньо тестувань на COVID-19 робиться в Україні, міністр визнав:

“Виходячи з кількості захворілих на добу — не зовсім. Особливо в великих містах. Зараз робимо 190 000 тестів на тиждень”.

Степанов також додав, що МОЗ планує залучити до тестувань приватні лабораторії.

“Ми зараз дивимось, щоб залучити приватні лабораторії, щоб вони на аутсорсі тестували по тій же ціні, що ми робимо в себе. Це втричі менше, ніж беруть приватні лабораторії”, – додав він.

Водночас на запитання, чому приватні лабораторії залучили раніше, міністр заявив, що у них не існувало ПЛР-лабораторій.

“В цій країні їх не існувало. Приватні лабораторії долучилися до тестування, докуповуючи обладнання і навчаючи своїх лаборантів. Робили те ж, що і ми. І зараз 20-25 % від усіх тестувань роблять приватні лабораторії”, – додав він.

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Теги: Коронавірус, Максим Степанов, ПЛР-тест, тестування

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