В Україні за перший квартал 2020 року на 20% знизився рівень імунізації на кір, краснуху та паротит.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Ми отримали дані за перший квартал щодо показників родинної імунізації і нас занепокоїла ситуація, яка відбувається в цілому по країні та в цілому по регіонах. Виходячи з цих даних, у першому кварталі ми бачимо зниження показників родинної імунізації загалом на 5%. Щодо ситуації імунізації на кір, краснуху та паротит, то на наше переконання, вона є критичною – зниження на 20%”, – сказав Степанов.

Він також наголосив, вже сьогодні буде підписаний відповідний лист на голів ОДА, щоб вони поставили на контроль та активізували процес по імунізації, згідно з календарем щеплень.

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