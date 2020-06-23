Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

“Ми говоримо про показник 60 на 100 тисяч населення. Це показник, який виявляє кількість активних хворих на даний момент. На сьогоднішній день цей показник становить близько 48 на 100 тисяч населення, тому проведення ЗНО в нашій країні можливе”, – сказав Степанов.

Він також пояснив, що активні хворі – це не загальна кількість людей, які захворіли, а ті, які хворіють зараз.

За словами міністра, показник, який встановлений комісією з ТЕБ та НС не перевищено, тому проведення ЗНО відбудеться.