Ситуація із поширенням коронавірусу COVID-19 на території України погіршується. За минулу добу підтвердили понад 300 летальних випадків, що є рекордним показником від початку епідемії.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Ситуація з поширенням COVID-19 на території України погіршується. Нас чекає ще дуже важкий період. Сьогодні у нас встановлений антирекорд щодо кількості померлих: вперше в країні цифра перетнула (позначку в, – ред.) 300 громадян, які пішли з життя через COVID за одну добу”, – наголосив Степанов.

Так, за даними МОЗ, за минулу добу в Україні від ускладнень коронавірусу померли 333 людини.

Степанов також порівняв тижневі дані щодо епідемії. За його словами, за минулий тиждень “значно зросла кількість нових випадків хвороби”.

Так, якщо позаминулого тижня зафіксували 60 748 випадків, то минулого тижня – 86 708. Захворіли майже на 26 тисяч громадян більше.

За словами Степанова, також зросла кількість людей на лікарняних ліжках. Станом на ранок понеділка, 22 березня, у лікарнях перебували 36 600 хворих із COVID-19 або підозрою на коронавірус.

Зросла і кількість летальних випадків. За минулий тиждень було зафіксовано 1 665 летальних випадків, що більш як на 300 летальних випадків перевищує показник позаминулого тижня.

Степанов зазначив, що водночас значно збільшилась кількість тестувань у країні: із 395 тисяч позаминулого тижня до понад 531 тисячі тестів минулого (це ПЛР-тести та швидкі тести на антиген).

Середня заповненість ліжок із киснем по країні складає 55%.

Але в деяких регіонах ситуація турбує: зокрема, у Києві понад 70% ліжок із киснем заповнені. Також напружена ситуація у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій і Миколаївській областях.

(На відео – з 2:00)