Міністр охорони здоров'я Максим Степанов незадоволений темпами вакцинації проти коронавірусу COVID-19 в Україні. Так, на кінець минулого тижня планували вакцинувати 10 тисяч осіб на день, поки ж вийшли на показник у 3 тисячі щеплених.

Про це міністр розповів сьогодні на брифінгу.

За його словами, від початку вакцинації, 24 лютого, в Україні вакцинували 19 118 осіб.

“Відразу можу наголосити, що мене не влаштовують ці цифри. Я інше ставив завдання щодо темпів вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію. Можу сказати, що на кінець минулого тижня ми повинні були вже вийти на 10 тисяч осіб на добу, яких ми повинні були вакциновувати, і далі збільшуючи цю кількість. Як бачите, ми вийшли (на рівень, – ред.) трішки більше ніж 3 тисячі”, – наголосив міністр.

Степанов заявив, що вирішив втрутитися в ситуацію, щоб “суттєво збільшити найближчими днями” кількість вакцинацій на добу. Відтак, 9 березня він проведе селекторну нараду, в якій братимуть участь голови обласних державних адміністрацій, керівництво Офісу президента, директори департаментів охорони здоров’я при ОДА, які координують питання вакцинації на місцях.

Очільник МОЗ також закликав медиків вакцинуватися проти коронавірусу (навіть у тому випадку, якщо вони вже перехворіли).

“Кожен із вас після хвороби має різний рівень антитіл, і лише вакцина повертає їх титр до безпечних показників”, – заявив він.

За словами Степанова, “вакцинація захищає від інфікування переважною більшістю циркулюючих штамів”, від середнього й важкого перебігу хвороби, а також смерті.

(На відео – з 10:24)

Згідно з даними МОЗ України, 4 березня було зроблено 2913 вакцинацій проти коронавірусу, 5 березня – 3277, 6 березня – 1279, 7 березня – 910 вакцинацій, 8 березня – 1171.