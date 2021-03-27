Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

В очільника МОЗ запитали, чи може він назвати перший етап вакцинації успішним.

У відповідь Степанов пояснив, що в Україні перший етап вакцинації ще не завершився і відбувається паралельно з другим (який цього тижня розпочався). Також міністр повідомив про відставання від плану.

“Ми не завершили перший етап. Ми одночасно йдемо. Ми це передбачали відразу, що ми будемо розгортати разом перший і другий етапи. Ми відстаємо майже в 2 рази, трішечки менше, в 1,8 разів від того плану, який ми намітили (з вакцинацією – ред.)“, – наголосив Степанов.

За його словами, однією з причин відставання у темпах є організаційні моменти (зокрема щодо роботи пунктів вакцинації).

“Це питання саме організації роботи. Що я маю на увазі? Наприклад, коли ти ставиш питання заздалегідь, що ви повинні відкрити 23 пункти щеплення. Що таке пункт щеплення? Це сімейні лікарі, де буде відбуватися безпосередньо вакцинація проти COVID-19. В ці 23 пункти щеплення завозиться вакцина. Тобто ми з вами розуміємо, що організувати цей процес не складно. Але коли з 23-ох відкрили чотири!” – заявив очільник МОЗ.

На уточнююче запитання, чому ж так відбувається, Степанов відповів, що йому “називали такі причини, що аж соромно”.

“Там – не встигли, а там – в нас не було бажаючих, а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, бо ми там ще не верифікували до кінця, не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+, а ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати, а в нас дала збій система – ми не змогли відвантажити вакцину. Там купа всякого абсурду!” – зазначив міністр.

(На відео – з 14:09)

Яким препаратом вакцинують українців?

Як відомо, українців наразі вакцинують препаратом Covishield. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield 23 лютого (її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).

У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозових флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонено. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому.

Міністерство охорони здоров’я України також дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння. У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.

Тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заразився коронавірусом на 13 день після отримання першої дози вакцини Covishield. За його словами, він потрапив в той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.

Днями стало відомо, що в Одеський області померла військовослужбовиця-контрактниця. За два дні до того вона була вакцинована проти COVID-19. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

У середу, 24 березня, в міській клінічній лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення проти коронавірусу. В МОЗ заявили, що, за попередньою інформацією, причиною смерті став гострий мозковий інсульт.

Чим вакцинуватимуть українців під час другого (повторного) щеплення наразі незрозуміло, оскільки Індія призупинила експорт вакцини, яка виготовляється Індійським інститутом сироватки за ліцензією AstraZeneca, щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що зараз не існує даних про взаємозамінність вакцин проти коронавірусу COVID-19, вироблених на різних платформах. Відтак друге щеплення не може здійснюватися іншою вакциною. Водночас Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.