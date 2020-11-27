Введення жорсткого карантину (локдауну) в Україні могло б перервати ланцюжок передачі коронавірусу COVID-19 і тим самим звести рівень захворюваності "практично до нуля".

Про це заявив сьогодні під час онлайнового брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він пояснив, що основними передумовами для введення локдауну в Україні будуть епідемічна ситуація і навантаження на медичну систему.

“З точки зору епідеміології, введення жорсткого карантину і розрив повністю ланцюга передачі хвороби, тобто зведення практично до нуля контактування між людьми, – це кращий спосіб для зменшення захворюваності на COVID-19. Ну практично її можна звести до нуля” , – наголосив міністр.

Степанов уточнив, що в цьому питанні потрібно враховувати та вплив жорсткого карантину на економіку країни.

За його словами, на сьогодні в Україні “ситуація напружена”, але “повністю контрольована, медична система справляється”. З 55 886 ліжок, виділених для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, поки зайнято 27 887 (49,9%).

Побоювання у МОЗ викликає період новорічних свят через великі скупчення людей і контакти між ними. “Люди, які живуть у різних місцях, не перетинаються в житті, починають контактувати між собою. А інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Зрозуміло, що можуть бути спалахи”, – пояснив Степанов.

За словами міністра, зараз у МОЗ розглядають і “опрацьовують різні варіанти, яким чином ми можемо вводити жорсткий карантин”.

“Зараз ми розраховуємо на ті карантинні обмеження, які діють в нашій країні”, – додав Степанов.