Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні стабілізувалася. При цьому він запевнив, що статистика поширення COVID-19 покращилася не через зменшення кількості тестувань.

Про це голова МОЗ заявив сьогодні на брифінгу.

За словами міністра, в Україні вдалося “збити ураганне поширення коронавірусу” за рахунок введених раніше карантинних обмежень.

“Ситуація по кількості хворих повністю стабілізувалася на сьогодні. Якщо ми порівнюємо тижневу статистику, ми бачимо зменшення кількості хворих, зменшення кількості госпіталізованих людей”, – зазначив Степанов.

Міністр запевняє, що зменшення кількості нових заражень не пов’язане з показником тестувань, а навпаки: кількість тестувань скоротилася через зменшення захворюваності на COVID-19. Тих, хто стверджує протилежне, Степанов назвав “диванними аналітиками”.

“Вони починають зараз розповідати, що кількість хворих впала, тому що ми нібито стали менше тестувати. Це не так. На сьогодні ми тестуємо методом ПЛР тих людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби або надходять до лікарні з пневмонією. Коли зменшується кількість звернень людей, котрі мають ознаки респіраторного захворювання, коронавірусної хвороби, то зрозуміло, що зменшується і кількість тестувань”, – наголосив Степанов.

Він уточнив, що вже розпорядився розширити кількість осіб, які підлягають тестуванню методом ПЛР на COVID-19 та експрес-тестуванню на антиген.

“Я дав вже завдання, щоб ми переглянули наші стандарти і розширили коло осіб, яких ми тестуємо і методом ПЛР, і експрес-тестами на антиген, які ми вже почали поставляти в мережу закладів охорони здоров’я”, – розповів голова МОЗ.

Степанов також поінформував, що в Україні зменшилася кількість людей, яких госпіталізують із ознаками COVID. Зокрема, “якщо брати статистику тиждень до тижня”, то цей показник зменшився на півтори тисячі: з 11 606 на тижні до 29 листопада до 10 100 минулого тижня.

Варто відзначити, що якщо станом на вівторок, 1 грудня, було проведено 62 327 тестувань на коронавірус, то через тиждень (станом на вівторок, 8 грудня, в МОЗ відзвітували про 55 070 тестувань).

Станом на середу, 2 грудня, було проведено 67 626 досліджень, а станом на сьогодні, 9 грудня, в МОЗ поінформували про 58 271 тестування на COVID-19.

Відтак дійсно спостерігається зменшення кількості тестувань.