Ситуація з поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні стабілізувалася, але залишається напруженою.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Ми бачимо сьогодні певну стабілізацію за рівнем захворюваності на COVID-19. Ситуація залишається досить напруженою, але нам все ж вдалося повністю зупинити зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу”, – заявив він.

Коментуючи високі цифри госпіталізованих із COVID-19 пацієнтів 15 грудня (3 242 людини), міністр зазначив, що напередодні з лікарень виписали на двісті людей більше (3 473 пацієнта).

“Я думаю, що багато хто з вас, дивлячись на ці цифри, в тому числі дивиться на статистику по госпіталізованих. Упевнений, що ця статистика лякає, досить високі цифри по госпіталізації – 3242 людини, які були госпіталізовані за минулу добу. Але, при цьому, кількість виписаних у нас становить 3473 людини. Тобто, на 200 осіб більше було виписано зі стаціонарів”, – розповів Степанов.

Очільник МОЗ також повідомив, що міністерство продовжує збільшувати кількість ліжок із киснем. До кисню зараз підключено понад 34 тисячі ліжок, і ця кількість зростає.

“Ми з великою тривогою дивимося на всі святкові дні, щоб у нас не сталося спалаху після святкування новорічних свят”, – наголосив Степанов, закликавши дотримуватися карантинних заходів.

(На відео – з 3:00)