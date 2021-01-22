Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він закликав не називати січневі обмеження “локдауном”. За словами міністра, це “карантин із жорсткими обмеженнями”.

Степанов порадив “подивитися на європейські країни”, щоб зрозуміти, “що таке локдаун”.

“Що стосується результатів. Неможливо розглядати виключно жорсткі карантинні заходи в той період, коли вони були введені. Слід розглядати більш комплексно. Це загальна стратегія МОЗ із боротьби з COVID-19… Карантин вихідного дня в листопаді дав свої результати досить істотні. Також була певна логіка щодо введення жорсткого карантину з 8 по 25 січня. Все це впливає на загальну картину, яку ми бачимо як по захворюваності, так і за кількістю важких випадків, за кількістю госпіталізованих людей”, – зазначив Степанов.

Міністр звернув увагу на той факт, що в Україні зменшується кількість нових випадків COVID-19, і новорічні свята не дали різкого спалаху коронавірусу. Очільник МОЗ назвав це досягненням жорсткого карантину.

“Ви бачите, що у нас падає кількість людей, які кожного дня реєструються як хворі на COVID-19. Ми досягли такої певної серйозної стабілізації в цих речах. Головне, чого ми досягли, головний ефект від введення жорсткого карантину, це те, що нам вдалося на початкових стадіях збити цю хвилю поширення COVID-19, яка потенційно мала розпочатися після новорічних свят“, – наголосив Степанов.

“До речі, там дуже проста математика… Якби 10 осіб захворіли під час новорічних свят, і кожен із них спілкується з 10 людьми, то потенційно вони могли б заразити 100 осіб. Якщо ми вводимо обмеження, які впливають на контакти між цими людьми, кількість потенційно заражених буде вже не 100, а, умовно кажучи, 50. І це вже серйозний результат, який впливає на загальну статистику”, – додав міністр.

Він уточнив, що при аналізі результатів карантину враховуються і кількість госпіталізацій, і кількість важких випадків.

Станом на сьогоднішній ранок, в Україні менше 19 тисяч пацієнтів знаходяться в лікарнях (18 896 осіб перебувають у стаціонарах з підтвердженим діагнозом або з підозрою на COVID-19). На початок грудня ця цифра становила близько 29 тисяч.

За словами Степанова, повну оцінку ефективності карантинних обмежень можна буде дати після закінчення жорстких обмежень.

(На відео – з 9:50)