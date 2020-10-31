Про це він сказав сьогодні на брифінгу.

“Розуміючи, що, на превеликий жаль, в нас достатньо хромає система контролю, ще в липні місяці урядом був поданий законопроєкт до Верховної Ради щодо посилення відповідальності за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме щодо носіння масок”, – сказав Степанов.

Він наголосив, що в законі чітко визначено, який штраф буде за не носіння масок у громадських закладах. Він складає від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень.

“Цей законопроєкт ще не розглянутий. Отже, я звернувся на цьому тижні до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, звертаюся зараз до народних депутатів нарешті підтримати і проголосувати на наступному пленарному тижні цей законопроєкт, щоб він вступив у дію. Він нам дуже необхідний в цей час, коли в нас таке є таке стрімке зростання COVID”, – додав міністр.

(На відео з 5:53)

Станом на 31 жовтня, в Україні новий рекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та за кількістю летальних випадків.