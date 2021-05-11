Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до кінця 2021 року наша країна повинна отримати 42 мільйони доз вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

“Кількість вакцин, які законтрактовані Міністерством охорони здоров’я, – це 42 млн доз, які ми повинні отримати вже у 2021 році. Наголошую – вони всі законтрактовані. Це ніякі не рамкові контракти”, – заявив очільник МОЗ.

Степанов додав, що йдеться про 8 млн доз від глобальної ініціативи COVAX та вакцини, які наша країна має отримати за прямими контрактами з виробниками:

• 20 млн доз вакцини від Pfizer/BioNTech;

• 2 млн доз від компанії AstraZeneca;

• 10 млн доз вакцини NovaVax;

• 1,9 млн доз китайської вакцини CoronaVac.

Міністр нагадав про досягнені домовленості щодо збільшення вдвічі обсягу поставки вакцини від Pfizer/BioNTech цього календарного року: з 10 млн до 20 млн доз.

За словами Степанова, у МОЗ хочуть збільшити кількість законтрактованих вакцин до 48 млн доз.

“42 млн доз – це та кількість вакцин, якої достатньо, щоб більшість дорослого населення України щепити вже в цьому році. Але ми не збираємося зупинятися. Ми хочемо цю кількість довести до 48 млн доз. Це для проведення щеплень 70% дорослого населення України”, – зазначив він.

Степанов запевнив, що вже “є розуміння”, де можна придбати додаткові партії вакцин проти COVID-19.

Міністр додав, що Україна вже почала попередні переговори про закупівлю вакцин проти коронавірусу на 2022 і 2023 роки.

“Я як міністр вже почав переговори щодо забезпечення вакцинами в 2022 році, в 2023 році, щоб ми мали контракти. Бажано, щоб ці контракти не були з одним виробником, щоб ми не були дуже сильно залежні від політики тієї чи іншої країни, на території якої знаходиться виробництво вакцин”, – розповів Степанов.

(На відео – з 2:15)

Варто зазначити, що Максим Степанов неодноразово заявляв про мету до кінця 2021 року вакцинувати проти коронавірусу COVID-19 70% дорослого населення України. За його словами, для цього потрібно робити 6 млн щеплень проти COVID-19 на місяць (або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних).

На початку травня президент України Володимир Зеленський заявляв, що до Дня Незалежності, 24 серпня, більшість українців, котрі потребують вакцинації проти коронавірусу COVID-19, мають отримати щеплення.

Проте прем’єр-міністр України Денис Шмигаль уже повідомив, що уряд планує завершити вакцинацію понад 70% дорослого населення тільки у 2022 році, й це дозволить сформувати колективний імунітет.

Станом на сьогодні першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 865 590 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – лише 695 осіб.