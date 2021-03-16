В Україні не фіксували випадків тромбозу після отримання дози COVID-вакцини Covishield. В цілому у щеплених були лише легкі реакції на щеплення.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Степанов підкреслив, що в Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації.

За його словами, невеликий нагляд після вакцинації був потрібний тільки для двох щеплених.

“Ми зробили станом на сьогоднішній ранок 62 тисячі щеплень. На всі 62 тисячі зафіксовано 362 побічні реакції, тільки дві вимагали огляду медпрацівників нетривалий час. Ніяких тромбозів у нас зафіксовано не було. Щодо провідних країн світу — наприклад, британський регулятор, який є найбільш жорстким регулятором у світі, вже чітко заявив, що вони не збираються припиняти вакцинацію AstraZeneca, що немає ніякого у них підтвердження зв’язку між вакцинацією і тромбозами. Так само заявила і Канада. Думаю, що те ж саме заявлять і європейські країни найближчим часом. Якщо говорити про користь і ризик, то користь вакцинації набагато перевищує будь-які реакції та побічні ефекти”, — сказав він.

Зазначимо, що 1 березня в Україні дозволили вакцинувати громадських діячів. Це вирішили робити, аби популяризувати щеплення.