Про це в інтерв’ю #Буквам повідомила народна депутатка від “Голосу” Ольга Стефанишина.

“Степанов збирається звільнити керівника ДП “Медичні закупівлі” Арсена Жумаділова. Це дуже легко зробити: оголошуються дві догани на підставі того, що ДП не впоралося з роботою. Таким чином Степанов забере в свої руки 10 млрд грн, які цього року були виділені на ліки та вакцини. І навіть більше – з вакциною проти COVID-19 це буде 13 млрд грн. Він використає ці гроші так, як вважає за потрібне. Арсен Жумаділов є тією людиною, яка протистоїть корупційним намірам міністерства, він публічно розповідає про те, що на нього тиснуть, зокрема таке відбувалося в процесі закупівлі вакцини проти COVID-19. Були й інші заходи з боку МОЗ, які гальмували закупівлю”, – сказала вона.

Стефанишина назвала таку ситуацію “реваншем”.

“Контрреволюція відбувається в усіх сферах, і в системі охорони здоров’я зокрема. Минуло сім років після Революції Гідності, п’ять років ми будували систему, працювали з міжнародними закупівельними організаціями, потім було створене ефективне ДП “Медичні закупівлі”. І за півтора року майже все зруйновано. Якщо зараз звільнити керівника “Медичних закупівель”, то останній форпост впаде. Закупівлі ліків повернуться на корупційні рейки часів Богатирьової”, – пояснила вона.

Депутатка також припустила, що закупівля вакцини проти COVID-19 через єдиного посередника не могла відбутися з приватної ініціативи Степанова. На її думку, ця схема отримала погодження людей з Офісу президента.

“Я лише не можу зрозуміти, наскільки треба не мати жодних цінностей, щоб втручатися в закупівлю ліків для важкохворих людей і вакцини. Коли у цій сфері крадуть, це означає, що при владі якісь нелюди. Коли ліки для онкохворих чи людей із ВІЛ не закуповуються чи купуються за завищеними цінами – це вбивство. На мою думку, закупівля вакцини проти COVID-19 за такою схемою (через єдиного посередника, – ред.) не могла відбутися з приватної ініціативи пана Степанова. Я підозрюю, що ця схема отримала погодження людей з Офісу президента”, – резюмувала Стефанишина.