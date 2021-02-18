Якщо вакцинація проти коронавірусу в Україні не розпочнеться до кінця лютого, то у "Слузі народу" піднімуть питання про відставку міністра охорони здоров'я.

Про це у коментарі “Радіо Свобода” повідомила народна депутатка від “Слуги народу” Ірина Верещук.

“Ми чітко поставили дедалйни. Цей дедлайн — кінець лютого. Пан Степанов обіцяв розпочати вакцинацію 15 лютого. Ми зробили „відтяжку“, так би мовити, на форс-мажорні обставини і сказали, що до кінця лютого повноцінна вакцинація повинна початися”, — сказала вона.

За словами Верещук, якщо вакцинація не почнеться до кінця лютого, то будуть ставити питання про відставку Степанова.

“Тому що це є його персональна відповідальність і, так би мовити, політична відповідальність монобільшості”, — сказала вона.