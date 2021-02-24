Стерненка переведуть в окрему камеру через погрози проросійських сил, – адвокат

Про це повідомляє пресслужба юридичної компанії Міллер у Facebook.
Зазначається, що Стерненко й надалі перебуватиме в Одеському СІЗО, але проти нього будуть застосовані заходи безпеки. Сьогодні з ним бачився адвокат Вадим Оксюта.
“Сьогодні було схвалено заяву наших адвокатів про забезпечення заходів безпеки до Сергія Стерненка: Сергій залишатиметься в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані відповідні заходи безпеки у вигляді переведення в окрему камеру”, – йдеться у повідомленні.
Адвокат Стерненка Масі Найєм у своєму Facebook додав, що переведення в окрему камеру було вимушеною мірою, оскільки “продовжуються погрози зі сторони проросійських сил.”
“У цих сил є конкретні прізвища – Анатолій Шарій та народний депутат України Ілля Кива”, – заявив Найєм.
При цьому він нагадав, що Кива раніше заявляв: “Буде ще один вирок, і там він отримає вже зовсім інші терміни покарання. А наше завдання – зробити його перебування у в’язниці більш виховним.”
“В правовій державі таким словам народного депутата мали б дати оцінку і Національна поліція України, і Офіс Генерального прокурора”, – додав адвокат.
Ув’язнення Стерненка
Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.
В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.
Активісти, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.
Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.
- Раніше #Букви розповідали, що відомо про Стерненка та відкриті проти нього справи.
- Активіст Сергій Стерненко, перебуваючи у СІЗО, написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.