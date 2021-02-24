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Стерненка переведуть в окрему камеру через погрози проросійських сил, – адвокат

Українського активіста Сергія Стерненка, засудженого до 7 років та 3 місяців ув’язнення, переведуть в окрему камеру Одеського СІЗО.

Середа, 24 лютого 2021, 16:45

Про це повідомляє пресслужба юридичної компанії Міллер у Facebook.

Зазначається, що Стерненко й надалі перебуватиме в Одеському СІЗО, але проти нього будуть застосовані заходи безпеки. Сьогодні з ним бачився адвокат Вадим Оксюта.

“Сьогодні було схвалено заяву наших адвокатів про забезпечення заходів безпеки до Сергія Стерненка: Сергій залишатиметься в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані відповідні заходи безпеки у вигляді переведення в окрему камеру”, – йдеться у повідомленні.

Адвокат Стерненка Масі Найєм у своєму Facebook додав, що переведення в окрему камеру було вимушеною мірою, оскільки “продовжуються погрози зі сторони проросійських сил.”

“У цих сил є конкретні прізвища – Анатолій Шарій та народний депутат України Ілля Кива”, – заявив Найєм.

При цьому він нагадав, що Кива раніше заявляв: “Буде ще один вирок, і там він отримає вже зовсім інші терміни покарання. А наше завдання – зробити його перебування у в’язниці більш виховним.”

“В правовій державі таким словам народного депутата мали б дати оцінку і Національна поліція України, і Офіс Генерального прокурора”, – додав адвокат.

Ув’язнення Стерненка

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Активісти, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.

  • Раніше #Букви розповідали, що відомо про Стерненка та відкриті проти нього справи.
  • Активіст Сергій Стерненко, перебуваючи у СІЗО, написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.
Теги: вирок, вирок, Масі Найєм, окрема камера, Сергій Стерненко

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