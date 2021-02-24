Стерненка переведуть в окрему камеру через погрози проросійських сил, – адвокат

Українського активіста Сергія Стерненка, засудженого до 7 років та 3 місяців ув’язнення, переведуть в окрему камеру Одеського СІЗО.

Про це повідомляє пресслужба юридичної компанії Міллер у Facebook.

Зазначається, що Стерненко й надалі перебуватиме в Одеському СІЗО, але проти нього будуть застосовані заходи безпеки. Сьогодні з ним бачився адвокат Вадим Оксюта.

“Сьогодні було схвалено заяву наших адвокатів про забезпечення заходів безпеки до Сергія Стерненка: Сергій залишатиметься в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані відповідні заходи безпеки у вигляді переведення в окрему камеру”, – йдеться у повідомленні.

Адвокат Стерненка Масі Найєм у своєму Facebook додав, що переведення в окрему камеру було вимушеною мірою, оскільки “продовжуються погрози зі сторони проросійських сил.”

“У цих сил є конкретні прізвища – Анатолій Шарій та народний депутат України Ілля Кива”, – заявив Найєм.

При цьому він нагадав, що Кива раніше заявляв: “Буде ще один вирок, і там він отримає вже зовсім інші терміни покарання. А наше завдання – зробити його перебування у в’язниці більш виховним.”

“В правовій державі таким словам народного депутата мали б дати оцінку і Національна поліція України, і Офіс Генерального прокурора”, – додав адвокат.