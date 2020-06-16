Активіста Сергія Стерненка, якому напередодні в Шевченківському суді обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, сьогодні знову викликають до суду щодо розгляду клопотання про зміну адреси домашнього арешту.

Про це Стерненко написав у Facebook.

За його словами, про засідання йому повідомили лише за 50 хвилин до його початку, і Стерненко просто не встигне туди доїхати. Засідання призначене на 10:00.

“Я просто фізично не встигну туди доїхати. Це неможливо, враховуючи ще й те, що мені не можна пересуватися без охорони. Біля суду чергують мої адвокати”, – написав активіст.

Він також закликав усіх, хто його підтримує, не їхати під суд.

Нагадаємо, що 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.

Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора. Крім того, відповідно до рішення суду активіст повинен знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.