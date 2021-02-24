Стерненко написав листа із СІЗО та закликав визволяти Антоненка

Про це розповідають #Букви.
Так, через свого адвоката Стерненко передав листа, який згодом опублікували на його сторінці у Facebook.
Сергій зазначив, що для нього було справжнім шоком, коли почув вирок суду.
“Це не правовий, а політичний вирок без жодного доказу став для мене шоком. Суддю явно зламали та під тиском змусили переписати виправдувальний вирок, та засудити мене на підставі самих лише слів тітушки-колаборанта, який служить Труханову.
Скаржитись на умови не буду. Тюрма є тюрма. Я тут в ізоляції. Не знаю новин, але впевнений, що ви це свавілля так просто не лишите. Чув вас, коли були під СІЗО”.
А ще Сергій Стерненко закликав усіх небайдужих не мовчати і “визволяти своїх”.
“Ці чорти так просто не зупиняться. І ці політичні репресії тільки набиратимуть обертів. Тому єдине, про що прошу, – не мовчіть! Говоріть гучно!
Не забувайте про своїх. Визволяйте Антоненка. Боріться за кожного”.
Нагадаємо, що Стерненка засудили до 7 років і трьох місяців ув’язнення.
Ув’язнення Стерненка
Нагадаємо, сьогодні Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.
В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.
Активісти, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.
Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.
- Раніше #Букви розповідали, що відомо про Стерненка та відкриті проти нього справи.