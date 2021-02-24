Стерненко написав листа із СІЗО та закликав визволяти Антоненка

Активіст Сергій Стерненко, перебуваючи у СІЗО, написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.

Про це розповідають #Букви.

Так, через свого адвоката Стерненко передав листа, який згодом опублікували на його сторінці у Facebook.

Сергій зазначив, що для нього було справжнім шоком, коли почув вирок суду.

“Це не правовий, а політичний вирок без жодного доказу став для мене шоком. Суддю явно зламали та під тиском змусили переписати виправдувальний вирок, та засудити мене на підставі самих лише слів тітушки-колаборанта, який служить Труханову. Скаржитись на умови не буду. Тюрма є тюрма. Я тут в ізоляції. Не знаю новин, але впевнений, що ви це свавілля так просто не лишите. Чув вас, коли були під СІЗО”.

А ще Сергій Стерненко закликав усіх небайдужих не мовчати і “визволяти своїх”.