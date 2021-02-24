Covid-19 Україна

оновлено 24.02.2021 о 14:01

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23 лютого

23:25 У Житомирі сталися сутички між поліцією та прихильниками Стерненка (відео)

Стерненко написав листа із СІЗО та закликав визволяти Антоненка

Активіст Сергій Стерненко, перебуваючи у СІЗО, написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.

Середа, 24 лютого 2021, 14:41

Про це розповідають #Букви.

Так, через свого адвоката Стерненко передав листа, який згодом опублікували на його сторінці у Facebook.

Сергій зазначив, що для нього було справжнім шоком, коли почув вирок суду.

“Це не правовий, а політичний вирок без жодного доказу став для мене шоком. Суддю явно зламали та під тиском змусили переписати виправдувальний вирок, та засудити мене на підставі самих лише слів тітушки-колаборанта, який служить Труханову.

Скаржитись на умови не буду. Тюрма є тюрма. Я тут в ізоляції. Не знаю новин, але впевнений, що ви це свавілля так просто не лишите. Чув вас, коли були під СІЗО”.

А ще Сергій Стерненко закликав усіх небайдужих не мовчати і “визволяти своїх”.

“Ці чорти так просто не зупиняться. І ці політичні репресії тільки набиратимуть обертів. Тому єдине, про що прошу, – не мовчіть! Говоріть гучно!

Не забувайте про своїх. Визволяйте Антоненка. Боріться за кожного”.

Нагадаємо, що Стерненка засудили до 7 років і трьох місяців ув’язнення.

Ув’язнення Стерненка

Нагадаємо, сьогодні Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

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В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Активісти, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.

Теги: Сергій Стерненко, СИЗО

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