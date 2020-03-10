Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива не з'явився на підготовче засідання за позовом активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомив Стерненко на своєму YouTube-каналі.

“Представник Іллі Киви ознайомився з матеріалами справи, але чомусь не з’явився в суд, саме через це відклали судовий розгляд. Він погрожував, що відповідає за свої слова, але насправді за свої слова Ілля Кива не відповідає. Він за*цяв прийти в суд і не може пояснити, чому мене оббрехав”, – сказав Стерненко.

Він пояснив, що подав до суду на Ківу через його заяви в ефірі телеканалів ZIK і NewsOne: політик назвав Стерненка підозрюваним і обвинуваченим в умисному вбивстві. Позови про наклеп активіст подав також проти цих каналів. Представники ZIK, за словами Стерненка, назвали заяви Киви “оціночним судженням”.

“Тобто звинуватити людину в убивстві, сказати, що він має процесуальний статус – це важливо, процесуальний статус у кримінальній справі підозрюваного або обвинуваченого – це у нас, виявляється, оціночні судження”, – заявив активіст.

На NewsOne заявили, що телеканал не має відношення до відео.

“Напевно, Кива зробив свій NewsOne з блекджек і журналістами Медведчука і під брендом NewsOne вирішив їх таким чином підставити. Ну або це я зробив такий відеомонтаж”, – сказав Стерненко.

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