Про це повідомив Стерненко на своєму YouTube-каналі.
“Представник Іллі Киви ознайомився з матеріалами справи, але чомусь не з’явився в суд, саме через це відклали судовий розгляд. Він погрожував, що відповідає за свої слова, але насправді за свої слова Ілля Кива не відповідає. Він за*цяв прийти в суд і не може пояснити, чому мене оббрехав”, – сказав Стерненко.
Він пояснив, що подав до суду на Ківу через його заяви в ефірі телеканалів ZIK і NewsOne: політик назвав Стерненка підозрюваним і обвинуваченим в умисному вбивстві. Позови про наклеп активіст подав також проти цих каналів. Представники ZIK, за словами Стерненка, назвали заяви Киви “оціночним судженням”.
“Тобто звинуватити людину в убивстві, сказати, що він має процесуальний статус – це важливо, процесуальний статус у кримінальній справі підозрюваного або обвинуваченого – це у нас, виявляється, оціночні судження”, – заявив активіст.
На NewsOne заявили, що телеканал не має відношення до відео.
“Напевно, Кива зробив свій NewsOne з блекджек і журналістами Медведчука і під брендом NewsOne вирішив їх таким чином підставити. Ну або це я зробив такий відеомонтаж”, – сказав Стерненко.
- У листопаді 2019 року юрист і активіст Сергій Стерненко заявив, що підготував заяви в Генеральну прокуратуру (ГПУ) і Госбюро розслідувань за фактом погроз людям з боку народного депутата від “Опозиційною платформи – За життя” Іллі Киви.