Про це Стерненок повідомив у своєму відеоблозі.
“Якщо Дубинський так сильно хоче в суд, то суд так суд. Я подав позов про захист честі і гідності за брехню Дубинського і подивлюся, як він буде відповідати за свою брехню”, – сказав Стерненко.
- Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова вимагала повідомити про підозру активісту Стерненку.
- Очільниця Офісу генпрокурора також заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.
- Активіста Сергія Стерненка викликають до СБУ ніби для повідомлення йому про підозру.