Активіст Сергій Стерненко заявив про подачу позову проти нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського з метою захисту честі та гідності.

Про це Стерненок повідомив у своєму відеоблозі.

“Якщо Дубинський так сильно хоче в суд, то суд так суд. Я подав позов про захист честі і гідності за брехню Дубинського і подивлюся, як він буде відповідати за свою брехню”, – сказав Стерненко.