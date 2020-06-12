Одеський активіст Сергій Стерненко прибув до Шевченківського районного суду столиці, де сьогодні відбудеться розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Біля будівлі суду зібралися активісти, які прийшли підтримати Стерненка. Там же знаходяться посилені наряди правоохоронців. У судову залу не пропускають відвідувачів. Причини також не називають.

Прокуратура клопоче про застосування до активіста запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

ОНОВЛЕНО

Почався суд щодо відводу судді Володимира Бугіля.

До суду також приїхали нардепи від “Голосу” Кіра Рудик та від “Європейської Солідарності” Яна Зінкевич та Вікторія Сюмар.

Групу підтримки Стерненка як і раніше не пропускають до зали засідання, активісти скандують: “Пропускай!”.

11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року.

Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “щодо ножа є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.

Раніше в Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри для Сергія Стерненка.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де жив Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.

У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.