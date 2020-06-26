Одеський активіст Сергій Стерненко приїхав у Київський апеляційний суд, де сьогодні відбудеться засідання щодо розгляду скарги на обраний йому запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під суд, де проходитиме засідання, стягнули багато представників поліції, Національної гвардії та судової охорони.

Перед засіданням суду Стерненко зазначив, що чекає скасування ухвали суду першої інстанції, проте сумнівається, що це відбудеться.

“З юридичної точки зору, я чекаю сьогодні скасування ухвали суду першої інстанції і взагалі відмову прокурору у задоволенні будь-якого клопотання щодо застосування щодо мене будь-якого запобіжного заходу, але по факту, як воно буде, я сумніваюсь, що ми сьогодні тут знайдемо справедливість. Величезна кількість поліції, “Беркуту”, судової охорони, Нацгвардії… я буквально 15 хвилин тому прочитав на сторінці організації громадської, що двоє суддів, які сьогодні будуть розглядати нашу скаргу, вони були причетні, точніше відпускали “беркутівців” і обвинувачуваних у розстрілах на Майдані, тому хочеться сподіватися на краще, але побачимо”, – сказав він.

Нагадаємо, що 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.

Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора. Крім того, відповідно до рішення суду активіст повинен знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.

16 червня Шевченківський районний суд Києва змінив адресу домашнього арешту для активіста Сергія Стерненка.