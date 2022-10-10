Інформацію зібрали #Букви.
Притула написав у Telegram, що він разом зі Стерненком планували розпочати збір 12 жовтня, але масована атака на міста України внесла свої корективи.
“Розпочинаємо вже. Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче”, – йдеться в повідомленні.
Станом на 12:20 вдалося зібрати 10 млн 245 тисяч 990 гривень. У такий спосіб, як додав Сергій Стерненко у Twitter, менше ніж за годину вдалося зібрати цю суму.
Водночас збір коштів оголосив засновник “Лачен пише”. Станом на 13:19 він написав у Telegram, що вже зібрано 10 мільйонів гривень.
- Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла.
- У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.
- Станом на 11:00 країна-терорист Російська Федерація випустила 75 ракет по Україні, націлившись на об’єкти інфраструктури та мирних мешканців українських міст.
- Сьогоднішній ранок розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.