У відповідь на масований обстріл міст України 10 жовтня відкрито збір коштів "на помсту" росіянам. Його ініціювали шоумен та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник "Лачен пише" Ігор Лаченков.

Інформацію зібрали #Букви.

Притула написав у Telegram, що він разом зі Стерненком планували розпочати збір 12 жовтня, але масована атака на міста України внесла свої корективи.

“Розпочинаємо вже. Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче”, – йдеться в повідомленні.

Станом на 12:20 вдалося зібрати 10 млн 245 тисяч 990 гривень. У такий спосіб, як додав Сергій Стерненко у Twitter, менше ніж за годину вдалося зібрати цю суму.

Водночас збір коштів оголосив засновник “Лачен пише”. Станом на 13:19 він написав у Telegram, що вже зібрано 10 мільйонів гривень.