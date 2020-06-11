Стерненку повідомили про підозру у вбивстві та носінні холодної зброї

Сьогодні, 11 червня, активісту Сергію Стерненку в стінах СБУ повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 2 ст. 263 (незаконне носіння холодної зброї).

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Мені повідомили про підозру по ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 — умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї. Попри те, що:

1. Не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам.

2. По ножу є декілька експертиз які встановлюють що він не є холодною зброєю”, – написав Стерненко.

Зараз активіст все ще в будівлі СБУ, чекає на адвокатів.

Варто зазначити, що під стіни СБУ підтримати Сергія Стерненка прийшла колишня і. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, а також народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

ОНОВЛЕНО о 13:50

В СБУ детально розповіли про підозру Сергію Стерненку.

“Дійсно, як свідчать матеріали справи, можна говорити про те, що І. Кузнецов та О. Ісайкул мали на меті залякати й нанести тілесні ушкодження С. Стерненку. Тому дії нападників слідчими були кваліфіковані за ст. 296 ч. 4 ККУ. Захищаючись, громадський активіст лівою рукою прикривався від ударів, а правою – завдавав удари ножем. Як наслідок, О.Ісайкул отримав різану рану передньої черевної стінки, а Кузнецов – проникаюче колото-різане поранення живота. Зазначаємо, що такі дії С. Стерненка можуть відповідати поняттю необхідна оборона”, – йдеться у повідомленні.

Проте в СБУ підкреслюють, що після нападу Кузнецов зник з місця інциденту і “напад на Стерненка вважається закінченим”.

“Однак Стерненко побіг за Кузнецовим, наздогнав його і завдав декількох поранень, зокрема, удар ножем у серце, який і призвів до смерті. Тіло Кузнецова було знайдено майже за 100 метрів від місця першої сутички. Тобто заяви про те, що С.Стерненко поранив І.Кузнецова під час самооборони, а згодом жодних ран не наносив, не відповідають дійсності”.

В СБУ зазначають, що досудова експертиза доводить версію про умисне вбивство. Ще в відомстві засумнівалися в словах активіста про те, що ніж він “нібито відібрав у Кузнецова та Ісайкула”.

“Сергій особисто підтвердив приналежність йому ножа під час власної онлайн трансляції у мережі Facebook з місця події”, – зазначили у СБУ.

Нагадаємо, сьогодні вранці додому до активіста Сергія Стерненко прийшла поліція з постановою про примусовий привід в СБУ.

Раніше повідомлялося, що Стерненку повідомили про нову підозру про скоєння вбивства.