Covid-19 Україна

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Стерненка викликають в СБУ

Активіста Сергія Стерненка викликають в СБУ ніби для повідомлення йому про підозру.

Четвер, 14 травня 2020, 18:46

Про це Стерненко повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Мене викликали в СБУ для повідомлення про підозру, написав він.

Активіст уточнює, що його викликають до слідчого управління СБУ за адресою Аскольдів провулок в понеділок, 18 травня, на 9:00.

Офіційно у виклику вказано, що це по справі проти мене і для участі в слідчих і процесуальних діях. У яких саме, слідчий не вказує, додав Стерненко.

Також в своєму відеозверненні активіст підкреслив, що прийде на виклик в СБУ в означений час.

Раніше повідомлялося, що одеський активіст Сергій Стерненко написав заяву в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на генпрокурора Ірину Венедіктову через можливе декларування нею недостовірної інформації.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Теги: активіст, підозра, підозра, СБУ, Сергій Стерненко

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