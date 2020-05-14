Активіста Сергія Стерненка викликають в СБУ ніби для повідомлення йому про підозру.

Про це Стерненко повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Мене викликали в СБУ для повідомлення про підозру“, – написав він.

Активіст уточнює, що його викликають до слідчого управління СБУ за адресою Аскольдів провулок 3А в понеділок, 18 травня, на 9:00.

“Офіційно у виклику вказано, що це по справі проти мене і для участі в слідчих і процесуальних діях. У яких саме, слідчий не вказує“, – додав Стерненко.