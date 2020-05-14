Стерненка викликають в СБУ

Про це Стерненко повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Мене викликали в СБУ для повідомлення про підозру“, – написав він.
Активіст уточнює, що його викликають до слідчого управління СБУ за адресою Аскольдів провулок 3А в понеділок, 18 травня, на 9:00.
“Офіційно у виклику вказано, що це по справі проти мене і для участі в слідчих і процесуальних діях. У яких саме, слідчий не вказує“, – додав Стерненко.
Раніше повідомлялося, що одеський активіст Сергій Стерненко написав заяву в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на генпрокурора Ірину Венедіктову через можливе декларування нею недостовірної інформації.
Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти генерального прокурора Ірини Венедіктової.
- Венедиктова вимагала повідомити про підозру активісту Стерненку.
- Очільниця Офісу генпрокурора також заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.
- Кривавий напад на екс-лідера одеського “Правого сектора” Сергія Стерненко через рік після вчинення не розкрито, частина доказів про попередні напади слідство втратило, а екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який повернувся в Україну, всерйоз взявся за активіста. #Букви поспілкувалися зі Стерненко і з’ясували, як просувається справа через рік.
- Вже кілька українських фанатських рухів висловили підтримку активісту Сергію Стерненку і заявили про готовність до протестів у разі його арешту.