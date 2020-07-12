Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“За повідомленням слідчого, справу по третьому нападу на мене зупинили. Формальною підставою для цього стало оголошення в розшук за хуліганство (так, коли тебе намагаються позбавити життя на замовлення, то це у нас “хуліганство”) виконавця Олександра Ісайкула”, – написав він.

Ісайкул, за словами Стерненко, втік з України ще в березні 2019 року.

Він додав, що в травні звертався до прокурора з проханням запобігти зупинці справи, але отримав відмову.

“Щоб запобігти цьому, я ще в травні звертався з клопотанням до прокурора Бозовуляка з вимогою виділити матеріали по виконавцю Ісайкулу в окреме провадження і зупинити його, щоб не спливали терміни розслідування”, – зазначає Стерненко.

За його словами, зупинка провадження означає і зупинку всіх слідчих дій, в тому числі щодо з’ясування, хто був замовником і організатором нападу, а також посередником.

“Теоретично жодні слідчі дії можуть не проводитись тепер роками. Практично це означає що Ірина Венедіктова за сприяння Авакова та за погодженням із Зеленським відмазує всіх причетних до спроб мене вбити. Відповідно, це ж стосується і всіх нападів на інших активістів в Одесі. Та і ще двох попередніх нападів на мене”, – зазначив громадський діяч.

Нагадаємо, що 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.

Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора. Крім того, відповідно до рішення суду активіст повинен знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.

16 червня Шевченківський районний суд Києва змінив адресу домашнього арешту для активіста Сергія Стерненка.