Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні слідчий СБУ мені повідомив, що досудове розслідування у справі щодо мого самозахисту завершене! Це відбулось за дорученням прокурора Бозовуляка, підконтрольного Венедіктовій. Рівно 2 тижні тому мені повідомили про підозру, а вже сьогодні (навіть коли ми не встигли оскаржити ані запобіжний, ані саму підозру) “слідство” завершують і будуть передавати справу до суду. Скоріш за все, до одеського суду. До міста, яким керує замовник нападів на мене”, – йдеться в повідомленні.

Стерненко зазначив, що за цей час не було проведено жодних слідчих дій.

“При тому що коли прокурор просив мені дати арешт, він посилався якраз на те, що є різні ризики, бо їм треба було провести ряд слідчих дій. Вже все, не треба. А за 12 днів до повідомлення мені про підозру генпрокурор Венедіктова на каналі Ахметова “Україна24″ заявила що справу проти мене треба передавати до суду, а там вже хай розбираються. Того самого упередженого одеського суду. І це прямо свідчить на те, що Венедіктова протиправно втручалась в хід слідства та тиснула на прокурорів”, – додав активіст.

Він також нагадав, що завтра, 26 червня, об 11:00, в Київському апеляційному суді за адресою вул. Солом‘янська, 2А відбудеться розгляд скарг щодо його домашнього арешту.

Нагадаємо, що 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.

Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора. Крім того, відповідно до рішення суду активіст повинен знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.

16 червня Шевченківський районний суд Києва змінив адресу домашнього арешту для активіста Сергія Стерненка.