Повний текст листа, який зачитав представник Донецької області, член української делегації в ТКГ Денис Казанський, оприлюднено на YouTube-каналі Стерненка.
“Закликаю Зеленського негайно розпочати діалог, вилізти з теплої ванни і діяти як гарант конституційних прав і свобод, а не ховатися від відповідальності. Якщо ж президент і надалі ігноруватиме цю кризу, яку створила його команда, якщо він і надалі протистоятиме народу, тоді справді від президента буде толку не більше, ніж від його таблички”, – написав Стерненко в листі.
Він наголосив, що в зростанні протестних настроїв винні не самі учасники протесту, а керівництво держави.
“Люди не можуть і не будуть вічно терпіти свавілля і відсутність діалогу під час протестів. Тому в зростанні рішучих протестних настроїв винні не ті, хто вчора реагував на несправедливість. Винні ті, хто цю несправедливість породив”, – зазначив активіст.
Він також подякував учасникам недільної акції біля Офісу президента за небайдужість.
- Нагадаємо, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- Вже після акції було затримано засновника видавництва “Дім химер” Влада Сорда. Йому вручили підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Затриманий досі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, у нього вилучили одяг як доказ, а підозру було вручено без адвоката.
- Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що правоохоронці готують нові підозри учасникам акції на підтримку активіста Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня.