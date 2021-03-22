Активіст Сергій Стерненко, засуджений до семи років позбавлення волі, у листі з СІЗО закликав президента України Володимира Зеленського вступити в діалог з протестувальниками, які вимагають "звільнення політв'язнів".

Повний текст листа, який зачитав представник Донецької області, член української делегації в ТКГ Денис Казанський, оприлюднено на YouTube-каналі Стерненка.

“Закликаю Зеленського негайно розпочати діалог, вилізти з теплої ванни і діяти як гарант конституційних прав і свобод, а не ховатися від відповідальності. Якщо ж президент і надалі ігноруватиме цю кризу, яку створила його команда, якщо він і надалі протистоятиме народу, тоді справді від президента буде толку не більше, ніж від його таблички”, – написав Стерненко в листі.

Він наголосив, що в зростанні протестних настроїв винні не самі учасники протесту, а керівництво держави.

“Люди не можуть і не будуть вічно терпіти свавілля і відсутність діалогу під час протестів. Тому в зростанні рішучих протестних настроїв винні не ті, хто вчора реагував на несправедливість. Винні ті, хто цю несправедливість породив”, – зазначив активіст.

Він також подякував учасникам недільної акції біля Офісу президента за небайдужість.