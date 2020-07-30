Суд обмежив активісту Сергію Стерненку строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 11 серпня.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Мені обмежили строки для ознайомлення із матеріалами справи по моїй обороні від нападу до 11.08.2020 року”, – написав активіст.

За його словами, слідчий досі не переклав документи з російської, а його адвокати не отримали доступу до речових доказів.

Стерненко заявив, що таке рішення суду позбавляє його права на оскарження повідомлення про підозру.

Нагадаємо, що 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.

Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора. Крім того, відповідно до рішення суду активіст повинен знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.

16 червня Шевченківський районний суд Києва змінив адресу домашнього арешту для активіста Сергія Стерненка.