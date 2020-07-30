Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Мені обмежили строки для ознайомлення із матеріалами справи по моїй обороні від нападу до 11.08.2020 року”, – написав активіст.
За його словами, слідчий досі не переклав документи з російської, а його адвокати не отримали доступу до речових доказів.
Стерненко заявив, що таке рішення суду позбавляє його права на оскарження повідомлення про підозру.
Нагадаємо, що 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.
Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора. Крім того, відповідно до рішення суду активіст повинен знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.
16 червня Шевченківський районний суд Києва змінив адресу домашнього арешту для активіста Сергія Стерненка.
- 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.
- У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.
- 11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року. Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “по ножу є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.
- У Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри Сергію Стерненку.