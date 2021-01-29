Про це повідомляють #Букви.

У п’ятницю, 29 січня, в Приморському райсуді Одеси відбулося чергове засідання у справі Сергія Стерненка. Під час минулого засідання прокурори подали клопотання про обрання йому найжорсткішого запобіжного заходу — тримання під вартою. Однак суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Під час сьогоднішнього судового засідання нардеп від “Голосу” Роман Лозинський подав клопотання про взяття активіста на поруки. Під час минулих засідань у справі різні особи, зокрема, й нардепи виступали з бажанням бути поручителем, однак суд відмовляв. Цього ж разу склалося інакше.

“Колегія суддів ухвалила: клопотання захисника обвинувачуваного задовольнити частково. Клопотання народного депутата Лозинського про передачу обвинуваченого на особисту поруку задовольнити. Змінити обвинувачуваному Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисту поруку”, — оголосив головуючий суддя.

Суд передав мене на особисту поруку народному депутату від Голосу Лозинському. Домашній арешт скасовано! pic.twitter.com/f7Fie87V2z — Сергій Стерненко (@sternenko) January 29, 2021

Справа Стерненка

24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти.

25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.

У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.

11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року.

Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “по ножу є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.

У Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри Сергію Стерненку.

25 серпня Верховний суд відмовив активісту Сергію Стерненку у направленні кримінального провадження для розгляду до суду у Києві. Справу розглядатимуть в Одесі.

31 серпня суд переніс підготовче судове засідання у справі Стерненка.