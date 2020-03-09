#Букви пропонують послухати кавери на поезію Шевченка.
“Кому Вниз”
Група “Кому вниз” випустили альбом під назвою “4: Шевченко”, до якого увійшли відомі твори поета: з “Княжна”, “Хустина”, “Холодного Яру”, “У казематі” і з “Осії. Глави XIV”.
“Скрябін”
Група записала пісню “Мені однаково” на слова однойменного вірша Тараса Шевченка.
“Тартак”
У новий альбом “Ввічність”, який вийшов у грудні 2019 року, увійшло 15 треків, серед яких пісня “Косар”. Це єдина пісня в альбомі, автором тексту якої є не Олександр Положинський. “Косар” – це вірш Шевченка.
“Бандурбенд”
Харківські музиканти, які грають в стилі роко-хопо-фанк-фолк, з елементами рок-н-ролу, рейву, реггі та етніки, виконали дві пісні Тараса Шевченка – “Думи мої думи” та “Тече вода з-під явора”.
Kozak System
Рок-група Kozak System в свій дебютний альбом “Шабля” внесла пісню “Гайдамацька” на слова Шевченка.
Проєкт “KOBZAR”
Пісню на вірш “Муза” Тараса Шевченка виконали Євген Берездецький та Юлія Нагірняк.
Сестри Тельнюк
Український вокальний дует заслужених артисток України Лесі та Галі Тельнюк. Серед здобутків – студійні альбоми, театральні постановки, премія імені Василя Стуса за збереження та пропаганду української культури. У репертуарі дуету пісні на вірші Т. Шевченка, П. Тичини, Є. Маланюка, Б.-І. Антонича, В. Стуса, Л. Костенко, О. Забужко та інші.
- Сьогодні, 9 березня, виповнюється 206 років з дня народження Тараса Шевченка.