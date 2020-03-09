Для українців знайомство з творчістю Тараса Шевченка починається зі школи. І часто там і залишається. Але українські рок-музиканти не раз довели, що великий Кобзар може бути сучасним і звучати по-іншому.

#Букви пропонують послухати кавери на поезію Шевченка.

“Кому Вниз”

Група “Кому вниз” випустили альбом під назвою “4: Шевченко”, до якого увійшли відомі твори поета: з “Княжна”, “Хустина”, “Холодного Яру”, “У казематі” і з “Осії. Глави XIV”.

“Скрябін”

Група записала пісню “Мені однаково” на слова однойменного вірша Тараса Шевченка.

“Тартак”

У новий альбом “Ввічність”, який вийшов у грудні 2019 року, увійшло 15 треків, серед яких пісня “Косар”. Це єдина пісня в альбомі, автором тексту якої є не Олександр Положинський. “Косар” – це вірш Шевченка.

<noscript><iframe title="КОСАР (Kosar) | ТАРТАК (Tartak) | 2015 | Lyric video" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/czeOwkGKDqc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

“Бандурбенд”

Харківські музиканти, які грають в стилі роко-хопо-фанк-фолк, з елементами рок-н-ролу, рейву, реггі та етніки, виконали дві пісні Тараса Шевченка – “Думи мої думи” та “Тече вода з-під явора”.

<noscript><iframe title="Бандурбенд "Думи мої, думи мої "" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/6xbCJAiyjJA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Kozak System

Рок-група Kozak System в свій дебютний альбом “Шабля” внесла пісню “Гайдамацька” на слова Шевченка.

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Проєкт “KOBZAR”

Пісню на вірш “Муза” Тараса Шевченка виконали Євген Берездецький та Юлія Нагірняк.

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Сестри Тельнюк

Український вокальний дует заслужених артисток України Лесі та Галі Тельнюк. Серед здобутків – студійні альбоми, театральні постановки, премія імені Василя Стуса за збереження та пропаганду української культури. У репертуарі дуету пісні на вірші Т. Шевченка, П. Тичини, Є. Маланюка, Б.-І. Антонича, В. Стуса, Л. Костенко, О. Забужко та інші.

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