У Житомирській області на виборчих дільницях масово відсутні кабінки для голосування. Виборці голосують в саморобних кабінках, на підвіконні, на лавках та столах, порушуючи таємницю голосування.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Так, у Житомирі на дільниці № 181341 люди голосують поміж стільців, які обтягнуті тканиною.

Є дільниці, де замість кабінок – конструкції зі спортивного інвентарю.

Водночас, на дільниці № 181354 виборці голосують за столами, поруч один з одним.

У місті Коростені на дільниці № 181276 бюлетені заповнюють на підвіконні та на лавках поруч з іншими людьми.