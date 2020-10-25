Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
Так, у Житомирі на дільниці № 181341 люди голосують поміж стільців, які обтягнуті тканиною.
Є дільниці, де замість кабінок – конструкції зі спортивного інвентарю.
Водночас, на дільниці № 181354 виборці голосують за столами, поруч один з одним.
У місті Коростені на дільниці № 181276 бюлетені заповнюють на підвіконні та на лавках поруч з іншими людьми.
- У неділю, 25 жовтня, на місцевих виборах в Україні зафіксовано перші порушення — дострокове голосування та голосування із запізненням, нестача кабінок та урн, недопуск спостерігачів на дільниці.