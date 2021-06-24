Про це глава держави заявив в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1″.
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Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей зі Сполученими Штатами, Росією, окремо з Європою, паралельно “нормандський формат” буде працювати (чи ні)… Якщо це все не вдасться, то про стіну буде голосувати народ України”, — заявив президент.
За його словами, поява так званої стіни з Донбасом, будь це справжня стіна чи метафорична (зупинення будь-яких відносин з окупованою територією України), розглядається як один із запасних варіантів на випадок, якщо не вдасться врегулювати конфлікт.
“Тих, хто пропонує, наприклад, стіну як “план Б” у будь-якому форматі… Стіна це ж не просто слова, не просто щось, хто будує, Україна будує… Стіна — це все. Стіна у всіх відносинах, всіх комунікаціях… Що робити з людьми, які там за нас? Не платити пенсії? Що робити з підприємством “Вода Донбасу”? Не постачати їм воду? Тоді не буде отримувати воду Маріуполь. Ну добре. Нам кажуть, зробіть обхід. Ми зробимо у будь-якому випадку, але не для того, щоб відключити людей він води.
Стіна — це повний розрив відносин у тому чи іншому вигляді. Я вважаю, що цей план, він може бути. Але я вважаю, що запуск цього плану… Має приймати рішення про запуск цього плану народ України. І тому коли я говорив, що для вас важливо, щоб мати можливість вільно висловлювати свою думку, що потрібен закон про референдуми… Це одна з таких причин”, — сказав Зеленський.
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