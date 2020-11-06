Колишній радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Стів Беннон заявив, що другий термін Дональда Трампа повинен початися з демонстрації відрубаних голів головного інфекціоніста США доктора Ентоні Фаучі і директора ФБР Крістофера Рея в Білому домі "як попередження".

Про це він заявив виступаючи в своєму подкасті The War Room.

Беннон, колишній стратег президентської кампанії і старший радник, сказав, що покласти голову на списи більше підходить, ніж проста стрілянина.

“Другий термін починається зі звільнення Рея, звільнення Фаучі… Я дійсно хочу зробити ще один крок, але президент – добра людина і хороший чоловік”, – сказав Беннон.

“Я дійсно хотів би повернутися в старі часи тюдоровської Англії. Я би поставив їх голови на списи, правильно, я б поставив їх на двох кутах Білого дому в якості попередження федеральним бюрократам, ви або продовжуйте програму, або ти підете”.

Аккаунт подкасту @WarRoomPandemic в Twitter був заблокований після того, як подкаст вийшов в ефір в четвер.

Steve Bannon calls for beheading Dr. Fauci and FBI Director Wray: pic.twitter.com/EU1P4X5Z4U @FBI #Bannon — Frank Figliuzzi (@FrankFigliuzzi1) November 5, 2020

Співведучий Беннон Джек Максі зазначив в подкасті, що 250 років тому вішали зрадників, заявивши, що на цьому тижні була річниця повішення в Філадельфії двох торі, які співпрацювали з британцями під час американської революції.

Раніше Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.