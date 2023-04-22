Про це він написав у своєму дописі у Twitter.
“Це лише 8 доларів, тому, можливо, Маск міг би й додати трохи”, — написав письменник.
Зауважимо, що починаючи квітня за синю галочку верифікації користувачі Twitter мають сплачувати по 8 доларів кожного місяця.
Також соцмережа видаляє старі позначки верифікації у тих, хто їх мав раніше. Стівен Кінг був одним з тих, хто розкритикував рішення. Зокрема підтвердження особи лишилися Папа Римський Франциск, мільярдер та співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, а також відомий португальський футболіст Кріштіану Роналдо.
Втім його профіль позначений як верифікований. За словами письменника, він не платив за підписку на Twitter Blue.
- Американський письменник, активний користувач платформи Twitter з 7 млн підписниками, розкритикував підхід бізнесмена та – віднедавна – власника соцмережі Ілона Маска щодо ведення справ у ній.
- Соціальна мережа Twitter вчора оновила програму в App Store. Тепер компанія може почати стягувати 8 доларів за сині “галочки” для верифікації облікового запису.