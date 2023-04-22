Американський письменник Стівен Кінг запропонував мільярдеру та винахіднику Ілону Маску "віддати його галочку верифікації у Twitter на благодійність". До прикладу у Фонду Сергія Притули.

Про це він написав у своєму дописі у Twitter.

“Це лише 8 доларів, тому, можливо, Маск міг би й додати трохи”, — написав письменник.

Зауважимо, що починаючи квітня за синю галочку верифікації користувачі Twitter мають сплачувати по 8 доларів кожного місяця.

Також соцмережа видаляє старі позначки верифікації у тих, хто їх мав раніше. Стівен Кінг був одним з тих, хто розкритикував рішення. Зокрема підтвердження особи лишилися Папа Римський Франциск, мільярдер та співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, а також відомий португальський футболіст Кріштіану Роналдо.

Втім його профіль позначений як верифікований. За словами письменника, він не платив за підписку на Twitter Blue.