Про це повідомляє американський тижневик Variety.

Через свій благодійний фонд Hearthland Foundation Спілберг і Кепшоу виділили кошти декільком організаціям в Україні та поблизу, зокрема Польському Червоному Хресту, Польській гуманітарній акції, World Central Kitchen, Товариству допомоги єврейським іммігрантам та Фонду термінових дій.

Після того, як напад РФ на Україну спровокував понад мільйон біженців, голлівудські зірки взяли на себе зобов’язання зібрати кошти на допомогу тим, хто її потребує.

На початку цього місяця Міла Куніс, яка народилася в Україні, та її чоловік Ештон Катчер запустили кампанію GoFundMe, щоб зібрати $30 мільйонів на допомогу українським сім’ям. Олівія Колман, Busy Philipps та інші звернулися до Cameo, популярної платформи для обміну відео, пообіцявши пожертвувати частину своїх доходів на благодійність. Російський гурт Pussy Riot відкрито виступає проти Кремля і Путіна та використовує свою фан-базу для підтримки України, вже зібравши понад $7 мільйонів через NFT.