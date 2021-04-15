Міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та України виступили зі спільною заявою на тлі стягнення військ РФ до українських кордонів.

Заяву опубліковано на сайті МЗС України.

Міністри країн Балтії висловили незмінну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів та висловили жаль щодо російського військового нарощування та концентрації збройних сил у безпосередній близькості до українських кордонів та на окупованому і незаконно анексованому Кримському півострові.

“Ми закликаємо Росію припинити свої провокації, а також розвіяти всі занепокоєння, продемонструвавши прозорість відповідно до механізму зниження ризиків згідно з Віденським документом та дотримуючись принципів та зобов’язань ОБСЄ”, – йдеться у заяві.

Дипломати наголосили, що зобов’язуються розвивати та посилювати двосторонню та багатосторонню співпрацю у сфері безпеки та оборони, обмінюватися інформацією, протидіяти агресивній пропаганді та дезінформації, гібридним загрозам та координувати зусилля для вирішення спільних викликів у сфері енергетичної безпеки.

Що відбувається на кордоні України та РФ?

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.

Міжнародна група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) встановила, що Росія розгорнула великий польовий військовий табір біля кордону з Україною.