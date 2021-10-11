SkyUp Airlines, приватна українська авіакомпанія, вирішила відмовитися від підборів і вузьких спідниць для своїх стюардес.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Александріна Денисенко, старша бортпровідниця з семирічним стажем роботи, каже, що іноді у неї немає й хвилини, щоб присісти під час польоту, і вона мріє дати відпочинок своїм спухлим ногам після декількох годин носіння підборів.

Нова жіноча уніформа SkyUp тепер складається з білих кросівок Nike і вільного крою помаранчевого брючного костюму з шовковим шарфом виробництва українських брендів. Замість блуз – білі футболки.

Фото: SkyUp

“Туфлі на підборах виглядають гарно, я не сперечаюся з цим, але ноги страждають і спухають до кінця польоту. Кросівки просто класні. Не дай Боже, але якщо екіпажу доведеться здійснити посадку на воду, підбори можуть пошкодити надувний трап, і плавати в спідниці не дуже зручно”, – розповіла Денисенко.

У компанії заявили, що вивчили історію уніформи бортпровідників і вирішили відмовитися від того, що вони називають “консервативними елементами зовнішнього вигляду бортпровідника”. Коси тепер замінить тугий пучок або зачіска “кінський хвіст”.

“Ми дійшли висновку, що, незважаючи на те, що образ бортпровідниці дуже романтизований, їхня робота вимагає фізичної підготовки”, – сказала керівниця відділу маркетингу SkyUp Airlines Маріанна Григораш.

Офіційний запуск нової форми заплановано на 22 жовтня.

Григораш сказала, що компанія також планує випустити нову форму для чоловічого екіпажу. У чоловіків буде світлий костюм замість жилета і футболка замість сорочки з коміром в поєднанні з чорними кросівками Nike.