Про це повідомляє CNN
Безперервні дощі призвели до обвалення мостів і десятків будинків, а також повеней та матеріальних збитків, які ще не підраховані.
За даними бразильського Національного інституту метеорології зливи триватимуть до січня.
Штати Мараньян, Сеара та Сан-Паулу оголосили, що направлять рятувальників на допомогу потерпілим районам.
“Ми повністю мобілізовані, вживаємо всіх заходів, щоб забезпечити необхідну підтримку жертвам злив, що лютують у регіоні”, – сказав губернатор Баії Руї Коста у відеозверненні, оголосивши про створення бази підтримки.
Місцева влада також повідомила, що повені та кам’яні лавини заблокували рух на 17 дорогах.
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