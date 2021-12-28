Через зливи у штаті Баія (Бразилія) загинули щонайменше 20 людей, ще 358 постраждали. Від стихії постраждало близько 40 міст. 100 зі 116 міст штату оголосили про надзвичайний стан.

Про це повідомляє CNN

Безперервні дощі призвели до обвалення мостів і десятків будинків, а також повеней та матеріальних збитків, які ще не підраховані.

За даними бразильського Національного інституту метеорології зливи триватимуть до січня.

Штати Мараньян, Сеара та Сан-Паулу оголосили, що направлять рятувальників на допомогу потерпілим районам.

“Ми повністю мобілізовані, вживаємо всіх заходів, щоб забезпечити необхідну підтримку жертвам злив, що лютують у регіоні”, – сказав губернатор Баії Руї ​​Коста у відеозверненні, оголосивши про створення бази підтримки.

Місцева влада також повідомила, що повені та кам’яні лавини заблокували рух на 17 дорогах.