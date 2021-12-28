Про це повідомляє CNN

 

фото Reuters

 

Безперервні дощі призвели до обвалення мостів і десятків будинків, а також повеней та матеріальних збитків, які ще не підраховані.

За даними бразильського Національного інституту метеорології зливи триватимуть до січня.

Штати Мараньян, Сеара та Сан-Паулу оголосили, що направлять рятувальників на допомогу потерпілим районам.

“Ми повністю мобілізовані, вживаємо всіх заходів, щоб забезпечити необхідну підтримку жертвам злив, що лютують у регіоні”, – сказав губернатор Баії Руї ​​Коста у відеозверненні, оголосивши про створення бази підтримки.

Місцева влада також повідомила, що повені та кам’яні лавини заблокували рух на 17 дорогах.

 