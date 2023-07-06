Мати 22-річної слідчої з Маріуполя Мар’яни Чечелюк, яка, попри гарантії ООН та Червоного Хреста, під час евакуації з “Азовсталі” потрапила у російський полон, розповіла, що здоров'я її дочки суттєво погіршилось.

Джерело: мати Мар’яни, Наталія Чечелюк в інтерв’ю “ZMINA”

Як повідомили у виданні, на зв’язок з Наталією вийшли дві жінки, які перебували в одній камері з Мар’яною в СІЗО №2 міста Таганрога Російської Федерації. Одна з них розповіла їй, що дівчині необхідна медична допомога через нестерпний біль у колінах та критичну втрату ваги. Мар’яна часто просить, щоб їй дали знеболювальні, але отримати їх може лише раз на місяць, коли у СІЗО приходить лікар.

Мати Мар’яни розповіла, що неодноразово чула від інших полонянок, що їм “підмішують якісь препарати в компот або їжу, щоб у жінок узагалі не відбувалася менструація”.

За словами Наталії, камера Мар’яни міститься біля кімнати катувань, тому щодня дівчата чують зойки, крики та стогін військовополонених і цивільних, яких катують.

“Одній дівчині якось зламали ніс, і вона після звільнення змушена була робити пластичну операцію. Мар’яну змушували цілий день стояти в позі ластівки. Якщо вона пробувала сісти, то отримувала за це покарання”, – наголосила Наталія.

Також вона додала, що в російських в’язницях жінки не можуть дотримуватись елементарної гігієни, оскільки їх водять митися лише раз на тиждень.

При цьому росіяни психологічно тиснуть на них, говорячи: “України вже немає”. Так, Мар’яну сім разів вивозили на фіктивний обмін, тримали 40 хвилин у полі, а потім знов відвозили до в’язниці. Пояснювали це окупанти так: “Подивись, ти не потрібна своїй країні. Ти нікчема, ти нікому не потрібна”.

Водночас Наталія зауважила, що її доньку тримали в карцері не один місяць, причому це відбувалося не лише в Донецьку, а й у Волгограді.

Своєю чергою, жінка підкреслила, що сильно розчарована діями ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які мали вивозити цивільних із комбінату “Азовсталь” через гуманітарні коридори.

Тоді, як пояснила Наталія, була домовленість, що людей вивезуть через окупований Бердянськ до Запоріжжя, але їх чомусь повезли на територію “ДНР”. Водночас іноземні представники стояли та спокійно спостерігали за цим. Вони навіть не наважилися вимагати від Росії дотримання взятих нею ж зобов’язань. За 13 місяців полону Мар’яни жодна з цих організацій не поцікавилася нею та її долею.

ДОВІДКОВО. Чечелюк Мар’яна Віталіївна – корінна маріупольчанка, 5.01.2000 року народження, що під час евакуації зі сховищ “Азовсталі” разом із неповнолітньою сестрою була депортована й дотепер незаконно утримується російськими військовими, працівниками спецслужб у полоні.