Вартість акцій корпорації Apple досягла свого максимуму - 300 доларів за одиницю. Це новий рекорд.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на біржові показники.

У повідомленні сказано, що за торгову сесію акції Apple подорожчали на 2,3%.

При цьому, ринкова капіталізація Apple становить 1,33 трлн дол.

На другому місці йде технологічний гігант Microsoft з 1,23 трлн дол.

Акції Apple вперше перевищили позначку 200 доларів в серпні 2018 року. З початку 2009 року вартість акцій компанії виросла майже в десять разів.

Аналітики Bloomberg пояснили зростання вартості акцій Apple, хорошими фінансовими результати корпорації в третьому кварталі, коли виріс попит на нові навушники AirPods, а також пов’язує їх з запуском стрімінгового сервісу Apple TV +.

Очікується, що восени Apple випустить iPhone наступного покоління, що підтримує мережу 5G. Також компанія випустить новий недорогий телефон в першому півріччі.