Телеведуча Сніжана Єгорова, яка ще нещодавно хвалила президента РФ Володимира Путіна, змінила свою думку та попросила вибачення в українців.

Про це ведуча написала у своєму Telegram-каналі.

За словами Єгорової, в останні роки вона “велась” на інформацію росіян, вважаючи їх адекватними людьми. Вона зауважила, що ніколи не сумнівалась у тому, що все робить правильно.

Проте зараз, додала Єгорова, вона зрозуміла, що помилилась і побачила, що “вони заливають кров’ю мирні міста й почнуть вбивати цивільних”.

“Ми всі можемо помилятись. І ось нарешті до мене дійшло”, – написала телеведуча.

Єгорова сподівається, що “це все скоро закінчиться”. На її думку, скоро РФ витратить запаси свого озброєння і настане тиша.

Як зауважила телеведуча, вона не звикла вибачатись, проте зараз хоче це зробити.