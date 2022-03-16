Про це ведуча написала у своєму Telegram-каналі.
За словами Єгорової, в останні роки вона “велась” на інформацію росіян, вважаючи їх адекватними людьми. Вона зауважила, що ніколи не сумнівалась у тому, що все робить правильно.
Проте зараз, додала Єгорова, вона зрозуміла, що помилилась і побачила, що “вони заливають кров’ю мирні міста й почнуть вбивати цивільних”.
“Ми всі можемо помилятись. І ось нарешті до мене дійшло”, – написала телеведуча.
Єгорова сподівається, що “це все скоро закінчиться”. На її думку, скоро РФ витратить запаси свого озброєння і настане тиша.
Як зауважила телеведуча, вона не звикла вибачатись, проте зараз хоче це зробити.
“Вибачте, що я підтримала російську агресію. Вибачте, що була сліпа та глуха. Вибачте, що була помічницею убивств, хаосу та паніки. Я стою на колінах перед всім українським народом”, – резюмувала Сніжана Єгорова.
- Нагадаємо, нещодавно телеведуча Сніжана Єгорова поскаржилася, що консульство України в Анталії (Туреччина) відмовило у пролонгації закордонних паспортів трьох її дітей через прихильність до президента Росії Володимира Путіна.
- Раніше українська телеведуча та акторка Сніжана Єгорова виголосила, що підтримує президента Росії Володимира Путіна.