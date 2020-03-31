Стокгольмський арбітраж прийняв рішення на користь польської газової компанії PGNiG у спорі з російським "Газпромом" про перегляд цінової формули на покупку газу.

Про це повыдомляэться на прес-релізі на сайті PGNiG.

Польська газова компанія PGNiG оголосила в понеділок, 30 березня, про перемогу в спорі з російським “Газпромом” про формування ціни на покупку газу, який розглядався в Стокгольмському арбітражі.

Арбітраж ухвалив рішення переглянути формулу ціни за Ямальським контрактом та зобов’язав зробити її більш відповідною реальним умовам на ринку.

За оцінкою польської PGNiG, “Газпром” повинен виплатити 1,5 млрд доларів США компенсації за переплату в період з 1 жовтня 2014 року і по 29 лютого 2020 року. Російська сторона повинна компенсувати різницю в ціні за той період, коли заявка вже перебувала на розгляді.

Нагадаємо, Ямальський договір на постачання газу між PGNiG і “Газпромом” був підписаний в 1996 році. Згідно з контрактом, об’єм постачання російського газу в Польщу становить близько 10,2 млрд кубометрів на рік.