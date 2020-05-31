Екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг закликала до змін в США після того, як Міннеаполісі спалахнули протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця.

Про це Грета Тунберг написала на своїй сторінці в Instagram і опублікувала фото вбитого Джорджа Флойда.

“Жахливо спостерігати за розвитком подій в США. Сторіччя структурного і систематичного расизму і соціальної несправедливості не пройдуть самі собою. Нам потрібні глобальні структурні зміни. Несправедливість повиннен прийти кінець”, – написала Грета.