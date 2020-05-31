Про це Грета Тунберг написала на своїй сторінці в Instagram і опублікувала фото вбитого Джорджа Флойда.
“Жахливо спостерігати за розвитком подій в США. Сторіччя структурного і систематичного расизму і соціальної несправедливості не пройдуть самі собою. Нам потрібні глобальні структурні зміни. Несправедливість повиннен прийти кінець”, – написала Грета.
- Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть Джорджа Флойда.
- У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
- У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.
- Станом на 30 травня у США тривали протести через загибель Джорджа Флойда. Акції відбуваються у багатьох штатах, включно з Вашингтоном.